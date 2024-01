Luogotenente dei carabinieri morto di Covid a 49 anni: memorial day in onore di Baldassarre Nero

Iniziativa dell’istituto scolastico Ites “Leonardo da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Importante iniziativa dell’istituto scolastico Ites “Leonardo da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere.

La dirigente scolastica Carmela Mascolo che ha deciso di dedicare un “Memorial Day” in onore del luogotenente dei Carabinieri Baldassarre Nero e di intitolare la biblioteca del plesso in suo onore.

L’evento si terrà presso l’aula magna dell’istituto, a Santa Maria Capua Vetere, in via Carlo Santagata, 18.

Il luogotenente dei carabinieri è morto per Covid ad appena 49 anni, nel marzo del 2021: ha prestato servizio nell’arma dei carabinieri a partire dal 1992, divenendo vicebrigadiere nel 1994. Per diversi anni ha prestato servizio nella provincia di Cosenza, per poi essere trasferito a Macerata Campania nel 2012, dove ha ricoperto il ruolo di comandante della stazione. Grazie alle sue azioni eroiche, ha ottenuto diversi riconoscimenti, come la medaglia d’argento al valore dell’Arma dei Carabinieri conferita dal presidente della Repubblica per aver fermato un uomo armato di pistola che stava minacciando dei passanti.