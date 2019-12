L’uomo nudo in strada ha seminato il caos anche a bordo dell’ambulanza. E domenica scorsa…

MARCIANISE – L’extracomunitario nudo che dopo pranzo ha seminato il terrore in via San Giuliano (LEGGI QUI IL NOSTRO PRIMO ARTICOLO), non è nuovo ad episodi del genere. Oggi pomeriggio è stato sedato più volte per caricarlo sull’ambulanza e nel corso del tragitto verso il pronto soccorso di Aversa ha defecato nel veicolo, rendendolo inutilizzabile. Non è stato identificato ancora perchè non ha documenti di riconoscimento.

Domenica scorsa ad Orta di Atella aveva provocato danni e messo a repentaglio la sicurezza dei presenti in un’area verde.