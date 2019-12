MARCIANISE – Sono dovuti intervenire i vigili urbani di Marcianise per fermare questo pomeriggio, un uomo, completamente nudo, che con una pompa di plastica stava colpendo le auto parcheggiate su via San Giuliano. I caschi bianchi, con un supporto di alcuni passanti, sono riusciti a fermare l’uomo e a condurlo in ospedale, dove è stato sottoposto all’inevitabile trattamento sanitario obbligatorio.