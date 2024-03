LUTTO A CASERTA. Addio alla sorella di Fausto Mesolella stimata docente, attrice e poetessa

La donna è scomparsa all’età di 82 anni.

CASERTA. La città di Caserta piange la scomparsa di Alba Mesolella, stimata insegnante in pensione, attrice, poetessa, membro dell’associazione culturale “50&Più” e sorella dell’indimenticato chitarrista degli Avion Travel Fausto Mesolella.

Aveva 82 anni e il suo cuore ha smesso di battere questa mattina. Chi l’ha conosciuta personalmente non può dimenticare Alba Mesolella. Era una donna buona, amava i suoi studenti e amava insegnare loro non soltanto le materie didattiche ma anche e soprattutto la vita. Una donna che ha lasciato in questa vita tanto amore e che ne ha ricevuto tanto da coloro che l’hanno conosciuta. La perdita di Alba Mesolella rappresenta, dunque, un vuoto nella comunità casertana. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alle figlie, Daniela e Anna. I funerali si terranno domani, giovedì 21 marzo, alle ore 16 presso la Chiesa SS. Nome di Maria in Puccianiello.