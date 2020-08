LUTTO A CASERTA. Muore nelle Filippine Alfredo Malasomma, fotografo ufficiale della Casertana e fondatore di Canale 57

CASERTA – E’ arrivata ieri dalle Filippine, la notizia del decesso di Alfredo Malasomma, altro grande commerciante, nonché noto imprenditore che ha di fatto contribuito alla crescita storica ed economica della città di Caserta degli anni passati. Qui di seguito il commovente ricordo di Francesco Benenato sulla pagina Facebook Caserta Nostra: “Era il nostro eroe dei due mondi. Alfredo Malasomma fotografo ufficiale della Casertana, ottico con negozio Coima a Corso Trieste, creatore di Canale 57 poi passato a Canale 10 e di radio Caserta 1, una figura eclettica ed eccentrica che ha trascorso la sua vita qui a Caserta e l’ha conclusa ieri nelle Filippine, dove si era rifatto una famiglia. Personaggio di primo piano della storia casertana, membro della famiglia Malasomma, ottici ed orefici nel centro storico, da una decina di anni era scomparso da Caserta per poi ricomparire, grazie anche ai social, in un’altra parte del mondo in cui aveva rimesso forti le radici della sua esistenza.

Da qualche anno lottava con un problema epatico, negli ultimi tempi era stato in Italia per consulti medici e la possibilità di valutare un trapianto di fegato, reso poi impossibile della sua età di gagliardo ottantenne. Poi la notizia afferrata cosi di sfuggita che non poteva però rimanere sottaciuta e che merita di essere celebrata con tutta la intensità casertana, per quanti lo conobbero, per quanti hanno mantenuto contatti ufficiali con lui in questi anni, per le sue famiglie, spunti diversi di un unico amore quello per la vita, per i suoi figli nati in questo periodo e nell’altra parte del mondo, per le sue figlie rimaste a Caserta, per tutti noi, qui commossi e riuniti in un virtuale minuto di silenzio, trasferiamo a lui ed i suoi cari il nostro più affettuoso abbraccio e le condoglianze per la grave perdita. Alfredo non era un personaggio che passava inosservato, la sua vita ha fatto sempre un piacevole rumore quello di chi da qualunque luogo si collocasse provocava dibattito e nuovo interesse.

E così sono passati questi ultimi anni, in una interlocuzione stentata dalla distanza ma intensa di contenuti e di passioni tutte coniugate con i colori e la voce di Caserta, come quella forte e roboante dei primi segnali radiofonici che ci teneva incollati ai megahertz e alle frequenze… Quelle che noi tutti ora siamo chiamati a ricercare per sintonizzarci con il nostro caro concittadino, eroe di mondi non ricercati ma vissuti intensamente ed in cui ha lasciato tracce profonde di se, ricevendo affetto e stima da quanti lo hanno, anche solo per caso, incontrato. Ciao Alfredo Caserta Nostra ora è la Tua, così come i mondi che hai vissuto, volgi lo sguardo dall’alba al tramonto a quegli antipodi geografici in cui la tua vita continua a pulsare, lasciando noi a pregare e commentare increduli della tua scomparsa. Per chi nelle Filippine sarà possibile pensarti presente qui a Caserta, cosi come chi ti ha voluto bene ed amato qui dovrà necessariamente pensarti nell’altra parte del globo tra le due parti, oggi c’è sicuro il tuo Paradiso e con il tuo amico di sempre Renato Lamberti”.