SAN FELICE A CANCELLO Lutto in città per la morte del professore Federico Picozzi, scomparso a 80 anni dopo una brutta malattia. Conosciuto per la sua passione politica – per anni consigliere comunale a San Felice a Cancello nel Partito socialista – e padre del vicesindaco Carlo Picozzi, scomparso prematuramente nel 2015, Federico Picozzi è stato anche insegnante nella scuola media Giovanni XXIII di Santa Maria a Vico.