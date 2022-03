Lutto in Municipio: muore storico dipendente

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) Lutto per il Municipio addio a storico impiegato Francesco Ziello. L’uomo si è spento addolorando tutti con la sua dipartita, uno degli ultimi comunisti locali, uomo perbene, onesto lavoratore che ha servito la cittadinanza come impiegato comunale per oltre 30 anni. Oggi i funerali nella Chiesa locale, a rendergli omaggio il sindaco Giuseppe Dell’Aversana “Ziello Francesco da tutti chiamato Cicciariello ha smesso di vivere. Un pezzo di storia di questo comune è scomparso in punta di piedi, senza clamore, nel riserbo con cui era vissuto. Impiegato comunale per oltre trent’ anni, ha sempre partecipato alla vita sociale e culturale del paese, senza voler ricoprire cariche, è stato fra gli animatori dell’ACAP negli anni sessanta, socio fondatore dell’Istituto di Studi Atellani negli anni settanta e poi della Pro Loco agli inizi degli anni ottanta. Sono profondamente addolorato, per la sua scomparsa, per me è stato un padre spirituale, un esempio di rettitudine morale, di coerenza politica e di impegno civile. Amava la lettura, l’arte, comunista convinto, ambientalista, ottimo organizzatore, non era sposato, aveva un carattere schivo ed un cuore immenso, sempre volto a tutelare i deboli ed al rispetto della regole. Aveva dei valori irrinunciabili, onesto fin dentro al midollo, credeva fortemente nell’impegno civile e nel volontariato, mi ha introdotto alla vita sociale ed alla politica. Cicciariello amava profondamente questo comune conosceva tutta Sant’Arpino, era stato in diversi uffici del comune e poi messo comunale, con la sua bicicletta macinava chilometri, preciso, educato, grande lavoratore, impiegato modello, merita rispetto e riconoscenza per quello che ha fatto per la valorizzazione delle tradizioni del nostro millenario comune a cui era profondamente legato. Ha conservato per anni gli archivi storici dell’ACAP e della Pro Loco, ha custodito la sede di via Marconi come un sacerdote custodisce un tempio ed è stato un punto di riferimento per tanti di noi e per generazioni di studenti che venivano a chiedere documenti sulla storia di Atella e di Sant’Arpino presso la storica sede di via Marconi nel Palazzo Magliola. Memoria di mille avvenimenti, ha visto questo comune mutare pelle ma lui è rimasto fedele alle nostre radici, è stato fra i soci fondatori del comitato permanente del carnevale, promotore della nascita della Biblioteca, della pinacoteca e del museo civico, sempre pronto a dare il suo sostegno ad iniziative culturali senza mai voler comparire in prima fila per quel suo carattere schivo da vecchio militante che si sente utile alla causa dando il suo apporto in retrovia. Cicciariello partirai senza bicicletta per il tuo ultimo viaggio e quando domani la vecchia chiesa suonerà i suoi rintocchi funebri, andrà via un pezzo di cuore di questo comune. Come sindaco ti dico a nome di tutti i veri santarpinesi : GRAZIE CICCIARIELLO!”