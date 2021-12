MACERATA CAMPANIA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Giuseppina, giovane madre. Comunità in lutto per la prematura dipartita dell’amata e benvoluta Giuseppina Merola, 53 anni, sposata con Domenico Caldara e madre di Mario. La donna si è spenta prematuramente gettando tutti nel dolore. I funerali si sono svolti stamani alle 11:30 presso l’Abbazia San Martino Vescovo a Macerata Campania, tanti i presenti per l’ultimo saluto alla donna.