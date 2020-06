LUTTO. Muore nota farmacista. Lascia due figli

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto in paese, muore storica farmacista, la dr.ssa Edda Diana. La donna lascia i figli Carolina e Vincenzo Pragliola. La stimata e conosciuta professionista aveva 92 anni, è stata per lunghissimo tempo la farmacista di Aversa, fondando l’attività oggi portata avanti dalla figlia la citata dr.ssa Carolina Pragliola. Una donna decisa e dotata anche di una grande sensibilità. L’attaccamento verso la sua professione e la sua città le erano sempre rimasti. Un punto di riferimento per tanti aversani, ha diretto con passione la più antica farmacia normanna, una tradizione familiare. Appassionata di cultura e della storia cittadina, soprattutto quella recente del dopoguerra.

La scomparsa della farmacista ha suscitato profonda commozione in tutti i cittadini, la ricordano come una persona eccezionale, impegnata nel mondo dell’associazionismo, ha sempre dato prova di grande altruismo. Ha incarnato alla perfezione la figura della farmacista di paese, uno dei punti di riferimento della comunità, negli ultimi tempi la donna a causa della sue condizioni di salute, non usciva più di casa. In questi ore molte sono state le testimonianze d’affetto e stima che si i suoi compaesani stanno mostrando nei suoi confronti. La tumulazione è avvenuta al cimitero il 14 giugno 2020. Tanto il dolore per questo ennesimo pezzo di storia della città che non c’è più.