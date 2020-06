LUTTO. Muore noto commerciante. Lascia la moglie e due figlie

LUSCIANO/AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Grande lutto, si è spento Andrea Mosca 52 anni, noto commerciante. L’uomo sposato con Santoro Maria Rosaria e padre di Alessia e Martina, era di Lusciano ma aveva una storica e nota macelleria ad Aversa in via Riverso, la AL.MA. Conosciutissimo e apprezzato, è venuto a mancare prematuramente all’affetto di amici e parenti.

I funerali si sono celebrati stamani alle 11 presso la Chiesa Maria S.S. Assunta in Cielo a Lusciano. Mosca era una persona molto stimata e un commerciante storico, punto di riferimento per tanti in città, i clienti gli erano affezionati, tutti, appresa la terribile notizia, sono rimasti sconvolti, sotto shock due comunità.