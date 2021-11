Lutto nel mondo caseario: si è spento a 58 anni noto imprenditore ed ex candidato sindaco

ALVIGNANO – Alvignano piange la scomparsa di Massimo Ponticorvo, imprenditore del settore caseario. Aveva 58 anni.

Da due anni lottava contro un brutto male.

Aveva ricoperto anche la carica di consigliere comunale. Nel 2017 si presentò con una sua lista come candidato sindaco e per solo meno di cento voti non riuscì a conquistare la carica di primo cittadino del comune dell’alto casertano. Lascia la moglie Brigida e tre figli.

I funerali si terranno oggi alle ore 15 nella Chiesa di San Pietro Apostolo ad Alvignano.