I funerali si svolgeranno sabato 1 ottobre

CAPODRISE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella comunità religiosa, addio al giovane sacerdote Don Remo Dobra 45 anni. Il religioso è deceduto lo scorso 27 settembre improvvisamente, era parroco a Dumbrăviţa e Giarmata in Romania, ma negli anni 2016/2017 era stato sacerdote presso la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo-Immacolata Concezione di Capodrise. I funerali si svolgeranno sabato 1 ottobre alle 12.00 con la Santa Liturgia nella chiesa parrocchiale di Dumbrăvița. Questo il cordoglio dei fedeli e della comunità della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo – Immacolata Concezione in Capodrise “Ci giunge la notizia della morte improvvisa di don Remo che ha collaborato per un paio di anni nella nostra Comunità (2016/17). La sua anima riposi tra i Santi… preghiamo!”