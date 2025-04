Lutto per il comandante della Stazione Carabinieri di CASERTA. È venuta a mancare la mamma

Oggi i funerali

SAN NICOLA LA STRADA – San Nicola la Strada è in lutto per la perdita di Francesca Cavallo, madre del luogotenente Antonio Coppola, comandante della stazione dei Carabinieri di Caserta. La comunità si stringe intorno alla famiglia Coppola in questo momento di grande dolore.

I funerali di Francesca Cavallo si terranno oggi, 7 aprile, alle ore 16:00, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, situata in Piazza Parrocchia a San Nicola la Strada. Un’intera comunità si unisce al cordoglio per la scomparsa di una donna che ha lasciato un segno profondo nella vita di coloro che l’hanno conosciuta.

Il direttore di Caserta.net, Gianluigi Guarino, insieme a tutti i collaboratori della redazione, esprime le più sentite condoglianze al luogotenente Antonio Coppola e alla sua famiglia, condividendo il dolore per questa grave perdita.