MACERATA. Si spegne Mario Stellato, il fabbro investito due settimane fa mentre andava in bici

MACERATA CAMPANIA – Sono stati fissati per domani, alle ore 17 presso la Chiesa di San Marcello a Caturano, i funerali di Mario Stellato, il fabbro 68enne deceduto a causa di un incidente: l’uomo si trovava in via San Lorenzo quando è fu travolto da una Fiat 600 guidata da una sua confittadina. Dopo quasi due settimana di agonia l’uomo si è purtroppo spento. Le sue gravissime condizioni non lasciavano molte speranze alla famiglia, ed dopo alcuni giorni Mario ha terminato la sua corsa. acerata Campania. Fissati i funerali di mario Stellato, il fabbro 68enne travolto quasi due settimane fa in via San Lorenzo al confine tra la frazione Caturano e il territorio di Casapulla.