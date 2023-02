MADDALONI. 28 nuove assunzioni al Comune. L’assessore Cioffi: necessario intervenire sulla pianta organica

Saranno, nello specifico, 26 tra funzionari, istruttori e operatori esperti a tempo indeterminato e 2 dirigenti a tempo determinato.

MADDALONI L’assessore al Personale Gennaro Cioffi dà il via libera a 28 nuove assunzioni per il Comune di Maddaloni

Maddaloni – È stata approvata, su impulso dell’assessore al personale Gennaro Cioffi, in piena sintonia con le indicazioni del Sindaco Andrea De Filippo, la delibera esecutiva che permette l’assunzione di nuovi dipendenti al Comune di Maddaloni.

Saranno, nello specifico, 26 tra funzionari, istruttori e operatori esperti a tempo indeterminato e 2 dirigenti a tempo determinato. “Non era più procrastinabile – dichiara Gennaro Cioffi – un intervento sulla pianta organica dell’Ente molto sottostimata rispetto alle reali esigenze di una città come la nostra, anche a causa dei molti pensionamenti che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni. Il nostro lavoro ha riguardato l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili per perseguire obiettivi di performance organizzativa, secondo criteri di efficienza, economicità e, soprattutto, qualità dei servizi resi ai cittadini.

Piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 e il Piano occupazionale per l’anno 2023 seguono le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2018, e sono stati approvati grazie ad un notevole sforzo finanziario, che supera il milione di euro l’anno, frutto di un’oculata gestione del bilancio dell’Ente e al lavoro di recupero dei crediti vantati, lavoro che il nostro sindaco ha silenziosamente e pervicacemente portato avanti fino ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti.È importante sottolineare il parere positivo rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti che hanno vistato il “Piano Triennale del fabbisogno del personale triennio 2023/2025 e Piano Occupazionale per l’anno 2023”, dando atto che lo stesso è conforme ai cosiddetti valori soglia del Comune di Maddaloni in base ai quali è stato possibile effettuare il calcolo della capacità assunzionale dell’Ente. Con lo stesso parere i Revisori hanno certificato che il provvedimento non deroga il tetto di spesa del personale e tiene conto delle comunicazioni dei Responsabili di Settore in merito ad eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.