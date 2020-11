MADDALONI. Il commissario di Forza Italia Maria Carmela Inverno incontra il sindaco De Filippo

Maddaloni – Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri un incontro tra il primo cittadino e il commissario di Forza Italia.

L’incontro era stato sollecitato per analizzare la preoccupante situazione epidemiologica del mercato agro-alimentare e il sindaco ha dato immediata disponibilità per la sanificazione dell’intera aerea, programmata per sabato mattina, compreso il capannone interno ed un controllo più accurato sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.