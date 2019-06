MADDALONI. Medici aggrediti in ospedale. Il presidente Bottiglieri: “Si lavora in un clima di terrore”

MADDALONI – “Lo scorso venerdi’ presso l’ospedale di Maddaloni sono stati aggrediti i medici per la morte di un paziente. I familiari hanno accusato i sanitari di essere responsabili dell’accaduto e li hanno aggrediti fisicamente e verbalmente”. A raccontare l’episodio di violenza contro il personale sanitario e’ la dottoressa Maria Erminia Bottiglieri, presidente dell’Ordine provinciale dei medici – chirurghi e degli odontoiatri di Caserta e referente dell’Area Strategica Professione della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici (FNOMCeO). “Sono ormai all’ordine del giorno queste notizie, sembra quasi che si “alimentino” a vicenda. Non e’ possibile – aggiunge Bottiglieri – continuare a lavorare in questo clima di tensione e paura. La situazione dei medici e’ critica gia’ per la carenza di personale che li costringe a lavorare in condizioni proibitive, con turni massacranti, difficolta’ a usufruire di ferie o di aggiornamenti professionali che sono obbligatori”. “A cio’ si aggiunge – prosegue la Bottiglieri – la continua violenza che non si ferma. Si deve agire a 360 gradi, aumentando la sicurezza sui luoghi di lavoro, definendo la possibilita’ di procedere d’ufficio per questi reati, indipendentemente dal riconoscimento di figura di pubblico ufficiale, ma anche inasprendo le pene per questi atti”. “Tali richieste sono state gia’ presentate anche al ministro Grillo, speriamo che si realizzino al piu’ presto per ritornare a esercitare la nostra professione come un tempo” conclude.