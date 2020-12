MADDALONI. Ordina forniture di carne da 10mila euro, ma non paga. Condannato ristoratore

MADDALONI – Ordina un quantitativo di carne da 10 mila euro, ma senza pagare il suo fornitore, la Corte di Cassazione condanna il titolare di un ristorante.

Per tre volte ha richiesto una fornitura di carni e per tre volte non ha pagato. Il ristoratore, R.F., 59enne, proprietario di un locale in via Libertà a Maddaloni è stato accusato di aver ordinato a un imprenditore un ammontare di carne per un valore complessivo di 10mila euro. Ma i bonifici dichiarati come versati non sono mai stati ricevuti. Anche gli assegni firmati risultavano privi di copertura, così nonostante avesse trasmesso anche le ricevute di versamento, il ristoratore non ha mai realmente pagato il fornitore.

Alla fine la Corte di Cassazione ha condannato il titolare del ristorante, che aveva tentato di fare ricorso dopo essere stato già condannato in primo e in secondo grado. La Corte ha respinto anche quest’ultimo appello, dichiarandolo inammissibile.