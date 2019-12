MADDALONI. Paura in via Ponte Carolino, 60enne aggredito in casa finisce al pronto soccorso 1 Dicembre 2019 - 11:41

MADDALONI – E’ stato aggredito in casa nella sua abitazione di via Ponte Carolino, il 60enne giunto all’ospedale di Maddaloni con una evidente ferita alla testa. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti, fatto sta che il 60enne è giunto in pronto soccorso con un trauma cranico.