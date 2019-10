MADDALONI. Tenneriello chiede i dati sulla differenziata. “Come arriveremo a quota 65%?”

MADDALONI (red.cro.) – Pare che ad Angelo Tenneriello, consigliere comunale del gruppo Maddaloni Positiva, i numero fuoriusciti in queste ore non bastino. La questione Rifiuti, dopo la burrascosa estate appena passata, non è ancora chiara ed è per questo che Tenneriello ha voluto portare all’assessore del ramo un’interrogazione orale sulla vicenda.

Il consigliere ha richiesto dati sia sulla percentuale della raccolta differenziata in città, sia su come il comune e l’amministrazione vogliano arrivare alla mitica quota 65% per il 2020, richiesta dalla legge regionale del maggio 2016.

Inoltre, per una maggiore trasparenza, Tennariello ha richiesto anche la pubblicazione online del dato sulla differenziata, mese per mese.

L’INTERROGAZIONE