Mafia e omicidio: sconto di pena negato per il boss dei casalesi Enrico Martinelli

I legali avevano chiesto la continuazione tra la condanna per associazione mafiosa e quella per l’omicidio di Antonio Bamundo

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Sconto di pena negato per il boss Enrico Martinelli. Attraverso i suoi legali aveva presentato ricorso in cassazione per annullare l’ordinanza del tribunale di Napoli con la quale gli era stato negato il riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna già irrevocabile. Nello specifico i legali chiedevano che venissero unite le sentenze riguardanti un reato di associazione mafiosa e il verdetto relativo all’omicidio di Antonio Bamundo. “Reati sembrano riconducibili ad autonomi o risoluzioni criminali di espressioni di una cervicale volontà criminale non materiale dell’applicazione di istituti di favore”

Ricorso ritenuto inammissibile da parte degli Ermellini la cui decisione è datata ad inizio giugno e le cui motivazioni sono state pubblicate la scorsa settimana