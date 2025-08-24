Malore fatale in mare, Santo muore a 78 anni

Era originario di Aversa

CASTEL VOLTURNO/AVERSA – Si chiamava Santo Ponticiello, 78 anni, originario di Aversa, l’uomo colto da malore mentre, ieri, si trovava con la moglie presso la spiaggia Bellariva, in località Ischitella, ed è deceduto subito dopo, finendo sott’acqua e senza riuscire a riemergere.

La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento tra i villeggianti e nella comunità locale. Vicinanza e cordoglio, da parte della cittadinanza, alla moglie e ai familiari dell’uomo, rimasti sconvolti dall’accaduto