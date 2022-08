Malore fulminante in piazza, muore 45enne casertano

MONDRAGONE – E’ stata fissata l’autopsia sul corpo di Roberto Roma, l’uomo di 45 anni che è morto nella notte tra sabato e domenica in seguito a un malore mentre si trovava nella piazza del paese di residenza, a Poggio Renatico, ma originario di Mondragone.

Roma, da anni trasferitosi in provincia di Ferrara per ragioni di lavoro, stava facendo ritorno a casa da una serata con gli amici quando, appena sceso dalla macchina, in piazza Castello, è stramazzato al suolo perdendo i sensi. Vani i tentativi dei soccorsi di salvargli la vita.

La prima ipotesi sulla morte sembrerebbe essere quella di un arresto cardiaco ma, per fare piena luce sulle cause, la procura ha disposto esami più approfonditi.