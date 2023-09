Maltrattamenti e abusi su moglie e figlia: 71enne finisce dietro le sbarre

Le angherie andavano avanti da anni.

CASALUCE. Per la moglie e la figlia il suo pensionamento ha rappresentato l’inferno: i maltrattamenti che sempre avevano subito a casa, sono raddoppiati. Per questa ragione, finalmente, la moglie ha deciso di denunciare il marito ed il 71enne, ex dipendente di un consorzio pubblico, è finito in carcere.

La storia di abusi e maltrattamenti avviene a Casaluce: qui, le due donne subivano da anni le angherie dell’uomo che, come detto, erano diventate ancora più violente con il suo pensionamento. Una situazione diventata insostenibile: le botte e gli insulti hanno, infine, convinto le due donne a denunciare l’uomo.