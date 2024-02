Maltrattamenti ed estorsione alla ex compagna, torna in cella ‘o Nirone

L’uomo sta scontando una condanna a 6 anni di reclusione.

SAN FELICE A CANCELLO. Domenico Perrotta, alias ‘o Nirone, è passato dagli arresti domiciliari al carcere. L’uomo, che sta scontando una condanna ad oltre 6 anni per maltrattamenti, estorsione e rapina alla ex compagna, è stato scarcerato a fine novembre per ragioni di salute. La revoca dei domiciliari, invece, si è resa necessaria per il mancato rispetto della detenzione alternativa.