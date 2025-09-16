Mamma casertana muore a 47 anni

16 Settembre 2025 - 11:24

CAMIGLIANO – Si è spenta a 47 anni Marianna Di Monaco, lasciando nel dolore la famiglia e l’intera comunità di Camigliano. La donna era una madre amorevole e figura molto stimata. La scomparsa ha provocato un profondo vuoto nel compagno Massimo e nel figlio Carmine, ora circondati dal sostegno di parenti e amici.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza giunti dalla comunità locale per onorare la memoria della donna, conosciuta per la sua bontà e disponibilità verso gli altri.

