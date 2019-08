CELLOLE – Grande paura a Baia Domizia dove un bambino di 6 anni è rimasto in difficoltà per le correnti d’acqua pericolose di queste ore. La madre, visto il figlio in mare che chiedeva aiuto, si è lanciata per salvarlo, restando anche lei bloccata in acqua.

I bagnini e la guardia costiera di Mondragone hanno però evitato il peggio. Il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi, ma nessuno dei presenti ha necessitato il trasporto in ospedale.