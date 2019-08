SAN CIPRIANO D’AVERSA – I carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa, nel corso di un servizio di controllo svolto in alcuni esercizi commerciali, hanno identificato, in un bar del luogo, la rumena A.G., 57 anni, risultata destinataria di un mandato di arresto europeo, emesso dalla Corte di Appello di Brasov (Romania), per il reato di truffa.

L’arrestata è stata accompagnata nella casa circondariale di Pozzuoli, a disposizione della competente autorità giudiziaria.