MARCIANISE. 23enne tenta il furto al negozio di abbigliamento “Zara”. Arrestata dai Carabinieri

Marcianise – Fremeva dalla voglia di acquistare capi d’abbigliamento per la stagione invernale, ma senza voler aspettare il periodo dei saldi.

I.M.G., 23enne rumena senza fissa dimora in Italia, ha quindi deciso di portare via circa 20 capi dal negozio Zara, applicando autonomamente uno sconto del 100%. In altre parole, rubando.

La ragazza ha dapprima divelto il dispositivo anti-taccheggio e successivamente si è allontanata dal negozio sito nel Centro Commerciale Campania, cercando di non destare sospetti.

Opera riuscita a metà, dato che la vigilanza l’ha bloccata all’uscita del centro, chiedendo l’intervento dei Carabinieri.

Gli uomini dell’Arma hanno tratto in arresto la donna, restituendo la merce rubata dal valore complessivo di 850 euro. La ragazza ora è attesa da un rito per direttissima.