MARCIANISE. Alessandro Tartaglione, prima sortita da consigliere di opposizione: “Ztl, locali giovani e vigili urbani: ecco tutto quello che non mi convince dell’ordinanza del sindaco”

MARCIANISE – Da ieri sera, sabato 10 ottobre 2020, è in vigore l’ordinanza del Comune di #Marcianise n. 82 del 9 ottobre 2020 che istituisce la ZTL in alcune strade del centro storico con la chiusura, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, di Via Mundo (1° tratto), via Marchesiello, via Duomo e via Lucarelli. L’ordinanza avrà effetto, tutti i giorni, fino al 31 Gennaio 2021.

Da una lettura dell’ordinanza si capisce che è stata voluta dall’amministrazione comunale per limitare gli assembramenti nelle strade della movida e quindi come contrasto alla diffusione del virus in ossequio alle normative nazionali e regionali. Ieri sera sono andato in quelle strade per cercare di comprendere meglio l’efficacia di questo dispositivo. Ho parlato con alcuni commercianti ed artigiani che si sono detti molto perplessi su questa misura.

Io, per adesso, mi limito a porre dei quesiti che poi troveranno spazio in una apposita interpellanza nel primo consiglio comunale utile: 1) Prima di fare l’ordinanza sono state consultate o quanto meno avvisate preliminarmente le associazioni di categoria (commercianti ed artigiani), specie gli esercenti delle strade interessate? 2) Visto che la movida cittadina si concentra durante i weekend e in orario tardo serale, perché l’ordinanza vale tutti i giorni della settimana e la si fa partire dalle ore 18.00? 3) Visto l’esiguo numero di agenti della polizia municipale è consapevole l’amministrazione comunale che il rispetto della Ztl terrà impegnate quotidianamente 4 unità (due all’ingresso di Via Duomo e due a Via Mundo ingresso via Marchesiello) per 6 sei ore al giorno? 4) Dato che, come evidenziato dalla stessa ordinanza, è via Marchesiello ad essere “caratterizzata da un notevole afflusso di persone”, perché chiudere anche Via Duomo? 5) Siccome la movida degli adolescenti si concentra soprattutto, nei weekend, in Piazza Nassiriya (ex Piazza Principe di Napoli), Via Roma e Piazza Umberto I, è intenzione di questa amministrazione comunale disporre per il prossimo futuro la Ztl anche in queste strade?