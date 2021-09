MARCIANISE. Altra notte da far west: due “branchi” di giovani si affrontano in una mega rissa a un passo dal Duomo

MARCIANISE – Dopo l’ordinanza del sindaco, il vertice del comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica e il numeroso spiegamento di uomini nell’area movida non si ferma l’escalation di violenza a Marcianise.

Stanotte alle 03:00 circa, due gruppi di giovani si sono affrontati in una rissa nei pressi dell’area del Duomo, dunque in pieno centro.. Sul posto sono accorse pattuglie delle forze dell’ordine. All’arrivo i due gruppi si erano già dileguati. Indagini immediatamente avviate per l’identificazione e assicurare alla giustizia i responsabili .

Questi gruppi non temono la numerosa presenza delle forze dell’ordine e di polizia presenti nell’area, probabilmente a causa dell’alcol assunto.

Al vaglio degli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino e quelle dei locali all’ora già chiusi a seguito dell’ordinanza.