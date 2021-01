IL VIDEO MARCIANISE. Cani abbandonati, l’associazione Fido Amico Mio è allo stremo: “Ma questo rifugio ce lo fate fare o no?”

Ma questo rifugio ce lo fate fare o no?

Ma che vergogna si autorizzano grandi opere per grandi operazioni commerciali e quattro volontari attendono da anni le autorizzazioni a costruire una casa per cani abbandonati.



Due anni di attese…di tentennamenti. ..di rinviii…di sogni distrutti…di spiegazioni mai fornite…di bugie …di cose dette e non dette.Quale è la verità?Se esistono fattori esterni che ostacolano questo nostro sogno comunicatelo. Son due anni che paghiamo un affitto buttando soldi senza raggiungere un obiettivo e poter sapere se questo obiettivo prima o poi sarà raggiunto.Abbiamo speso tremila e cinquecento euro per la pulizia dell’area ma non è servita a nulla perché presto è stata trasformata in discarica. Abbiamo pagato le tasse all’azienda sanitaria per il via libera del progetto…. Versamenti su versamenti vuoi per questo vuoi per quello. Abbiamo buttato al vento diecimila euro. Ed oggi ci troviamo di fronte a degli interrogativi… nessuno vi obbliga di autorizzare un piccolo rifugio per cani abbandonati ma quanto meno consentiteci di capire i motivi reali.Vi ricordo che il randagismo vi costa quasi 400 milioni di euro per detenere e diciamolo onestamente cani una schifezza senza alcuna possibilità di trovare casa perché ??? Perché le cose funzionano così in Italia!Vi ricordiamo i nostri numeri …vi ricordiamo i soldi che abbiamo fatto risparmiare a questo ente avendo fornito dati reali sulle adozioni ai vostri dirigenti. Vedete compito di un ente è quello di applicare una politica di risparmio delle casse e capire come si possono risparmiare dei fondi e magari utilizzarli per altre cose. Grazie alla nostra opera …al nostro impegno di soldi ne avete risparmiato un bel po’ andate a verificare che gli ingressi dei cani di Marcianise nei canili convenzionati è pari a zero da circa un anno.Autorizzare un rifugio ad un’associazione di volontariato che rispecchia la legge e la legalità sarebbe stato un atto dovuto e di grande sensibilità.Chiediamo agli amministratori di sapere : questo rifugio si farà o no.

Rifugio Fidoamicomio

Marcianise