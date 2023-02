MARCIANISE. Comunità in lutto per Domenico. Muore noto commerciante

Si è spento all’ospedale Rummo di Benevento dove stava combattendo la sua battaglia contro una malattia che non gli ha lasciato scampo

MARCIANISE – Un lutto scuote la comunità di Marcianise e in particolare gli abitanti del rione San Giuliano. Si è spento Domenico Bellopede, 44enne titolare di una copisteria in via Trieste. Il commerciante è venuto a mancare in queste ore all’ospedale Rummo di Benevento dove stava combattendo la sua battaglia contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Lascia affranti dal dolore la moglie Nunzia, i figli Donato e Antonella e la madre. I funerali saranno celebrati domani alle 15,30 presso la chiesa di San Giovanni Paolo II