MARCIANISE. Crollo alla chiesa dell’Annunziata: sindaco ne ordina la chiusura

Interdizione “ad horas” dell’ingresso

MARCIANISE – Con l’ordinanza n. 28 del 1 luglio 2025, il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha disposto urgenti interventi di sicurezza a seguito di un incidente avvenuto nella Chiesa della Santissima Annunziata, situata in Piazza Carità. L’episodio, avvenuto il 29 giugno 2025, ha visto il distacco di calcinacci e porzioni di intonaco ammalorato dalla cornice perimetrale del cassettonato della chiesa, rendendo necessario un intervento immediato per garantire la sicurezza di tutti.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale si è prontamente recato sul posto, avviando le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata. A seguito di un primo intervento, la zona pericolante è stata delimitata al fine di inibire il passaggio di persone, prevenendo il rischio di incidenti. Tuttavia, in considerazione della precarietà degli elementi presenti sulla facciata del manufatto, il sindaco ha ritenuto necessario prendere provvedimenti urgenti per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità.

In particolare, l’ordinanza prevede:

Una “idonea e definitiva delimitazione dell’area prospiciente alla porzione di fabbricato” interessata dal distacco dei calcinacci.

L’interdizione “ad horas” (immediata) dell’ingresso alla Chiesa della Santissima Annunziata, fino a quando l’area non sarà messa in sicurezza.

L’esecuzione di lavori necessari per il ripristino della sicurezza, onde evitare danni a persone e cose.

Durante il periodo di lavori, l’ingresso ai fedeli sarà garantito da via Bosco, in modo da evitare qualsiasi contatto con la zona pericolante e consentire la continuazione delle funzioni religiose, compatibilmente con la sicurezza del luogo.