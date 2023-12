MARCIANISE. Follia in centro: dà in escandescenza e abbatte i paletti antitraffico in piena Ztl

Ad innescare la rabbia dell’uomo sarebbe stato …

MARCIANISE – Follia in via Marchesiello a Marcianise dove un uomo, per cause ancora da capire, ha dato in escandescenza sradicando i paletti situati all’ingresso della Ztl, poi scaraventandoli a terra sotto gli occhi esterrefatti dei presenti e dei passanti in zona. Ad innescare la rabbia dell’uomo sarebbe stato proprio in piano traffico che nel weekend viene attuato in città