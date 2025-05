MARCIANISE. Il Comune diventa un bancomat con i soldi di “Pantalone”. I primi nomi e cognomi di ingegneri e architetti che hanno fatto il pieno di quattrini con incarichi diretti. Giulio Salzillo e…

Si tratta di determine un po’ datate e dunque complicate da reperire, firmate tra novembre del 2024 e maggio 2025. La grande abbuffata del San Silvestro scorso

MARCIANISE – Quando abbiamo letto, nei giorni dell’approvazione del Bilancio di previsione del Comune di Marcianise, l’abnorme cifra di 1 milione e 200mila euro – o qualcosa del genere – per l’utilizzo di professionisti esterni, ci siamo subito messi in modalità di grande attenzione, in quanto abbiamo capito che le varie componenti politiche che formano la maggioranza del sindaco Antonio Trombetta si avviavano a spartirsi una grande torta clientelare, finalizzata probabilmente a “fare la politica”, così come si dice da queste parti. Cioè, a regalare soldi pubblici con l’obiettivo di tenersi vicino un imprenditore, un altro politico che raccomanda questo o quell’ingegnere, questo o quell’architetto, in vista delle regionali.

Oggi siamo in grado di pubblicare un primo elenco di beneficiati di quello che diventa un meccanismo molto somigliante a quello di un bancomat.

Ma di un bancomat particolarissimo, che non sputa fuori i soldi del proprio conto corrente personale, ma quelli che in regalo mette a disposizione Pantalone, ossia lo Stato o altri enti pubblici di derivazione europea o regionale.

Partiamo con Giulio Salzillo, un nome che risalta in quanto segretario cittadino della Lega, messo lì da Gianpiero Zinzi, in passato assessore a Marcianise. Abbiamo pescato un solo atto – ma non è detto che non ce ne siano altri – con cui, tramite determina n. 760 del 6 novembre 2024, ha ricevuto 3.960 euro.

Poi c’è un tale ingegnere Bidognetti, che con determina n. 268 del 2 maggio 2025 si è visto assegnare la somma di 4.287,58 euro.

Ottimo bottino anche per l’ingegnere Laurenza: 9.500 euro.

Si sale con l’ingegnere Vaiano: 23.985,94 euro.

Una vecchia conoscenza di Casertace (CLICCA QUI) è l’ingegnere Domenico Di Carluccio, grande amico del consigliere comunale Tommaso Acconcia, che lo ha nominato direttore dei lavori della sua abitazione privata. Per lui, con determina n. 8 del 17 gennaio 2025, 25.658,49 euro.

In linea di massima sullo stesso livello si muove l’ingegnere Buonanno, che con la determina n. 4 del 14 gennaio 2025 ha ipotecato la cifra di 22.168,19 euro.

Ma il colpo grosso lo fa l’ingegnere Pasquale Rossi. Per lui: 108.875,41 euro con determina n. 1044 del 31 dicembre 2024. E già la data la dice lunga.

Sempre il 31 dicembre – quando nei Comuni si fanno le tradizionali “braciole” – a un tal ingegnere Iovine sono stati attribuiti 41.222,46 euro con determina n. 1043.

Alla festa di San Silvestro ha partecipato, con determina n. 1042, l’ingegnere Maietta, che ha ricevuto un premio di consolazione di “soli” 5.709,60 euro.

Veniamo all’ingegnere Pompeo e ai suoi 6.791,42 euro, attribuiti con determina n. 774 dell’8 novembre 2024.

Alla fine di questo primo elenco di beneficiati, citiamo l’architetto Delle Curti, con 9.600 euro precisi.

Questo articolo lo abbiamo scritto allo scopo di comunicare il concetto del Comune di Marcianise divenuto un bancomat della bassa clientela politica. Ci sembrava un argomento importante e, per questo, abbiamo pubblicato subito cifre e cognomi. Sappiamo bene che, se si eccettuano il citato Giulio Salzillo e Pasquale Rossi, mancano tutti i nomi di battesimo e molti dei cognomi sono talmente comuni da non consentire una loro individuazione anche in termini di collegamenti politico-economici.

Stiamo reperendo tutte le determine, operazione mai facile, dal momento che dopo 15 giorni queste spariscono dai siti dei Comuni. Per il “chi sono” e “da chi sono portati” occorre un po’ di pazienza.