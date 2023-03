MARCIANISE IL SONDAGGIO. Ecco quanti voti prenderebbe Lina Tartaglione al primo turno e al ballottaggio

Consegnato tre giorni fa. Domani tutti i dati analitici candidato per candidato

MARCIANISE (g.g.) – I lettori di Casertace conoscono bene il modo con cui, in un passato anche recente, abbiamo bollato certi pseudo-sondaggi elettorali messi in giro da questo o da quel candidato che, ineluttabilmente, contenevano la buona novella di una schiacciante vittoria o comunque di una prospettiva luminosissima del candidato che il sondaggio dichiarava di aver commissionato.

Per cui, in questo giornale leggerete stime e numeri provenienti da un numero ristrettissimo di istituti da noi considerati autorevoli e incontestabilmente imparziali. Perché diciamocela tutta, un istituto di sondaggi che lavora per i grandi giornali, per la Rai, per Mediaset, per Sky, per La7 eccetera , non si può certo compromettere passando numeri compiacenti nei confronti di un candidato o di un partito committenti.

Per

5mila o 6mila euro non metteranno a rischio i prestigiosi contratti stipulati o i grandi network e grandi gruppi editoriali che pagano profumatamente, altro che 5mila o 6mila euro.AntonioNoto, con i quale il sottoscritto non sempre ha avuto un rapporto rose e fiori, fa parte di questa ristrettissima schiera di sondaggisti all’altezza e autorevoli. Non a caso il Tg1 e Rai Uno lo hanno scelto in esclusiva per gli exit poll e le proiezioni presentati subito dopo le chiusure dei seggi in ogni elezione.



Nel caso di Antonio Noto, la testimonianza di un giornale piccolo, di dimensione locale come il nostro, può declinare anche altre referenze: ebbene noi non ricordiamo un solo caso in cui Antonio Noto, sia ai tempi di Ipr Marketing sia da quando è nata la Noto Sondaggi, abbia ciccato una sola stima relativa ed elezioni svoltesi nella nostra provincia. Preciso al millimetro fu quello sul ballottaggio tra Dario Abbate e Antonello Velardj alle elezioni comunali del 2020. Antonio Noto stimò una forchetta strettissima accreditando entrambi i competitor di una percentuale tra il 49 e il 51 per cento. Finì con Velardi vincitore per una manciata di voti, con un 50,8 a fronte del 49,2 di Dario Abbate. Insomma, sondaggio perfetto.

Per cui ci sentiamo tranquilli, avendo maturato anche un rapporto personale con lui fondato, ritengo, su una reciproca stima, nel momento in cui cominciamo ad anticipare alcuni fondamentali del sondaggio, realizzato nei giorni scorsi, sulle comunali di Marcianise, in programma il 14 e il 15 maggio prossimi, con eventuale coda del ballottaggio fissata per il 28 e il 29 maggio. Quattro i possibili candidati a sindaco del centrosinistra stimati tra Lina Tartaglione, Giuseppe Bucci, Paola Foglia e Milena Taddia.

È la prima a ricevere un consenso maggiore. Lina Tartaglione, anche in forza di una propria lista civica, spingerebbe la coalizione a un risultato superiore al 35%. Ancora più alto, secondo il sondaggio di Noto, il risultato elettorale personale di Lina Tartaglione che al primo turno si attesterebbe al 41% e risulterebbe vincente con buon margine al ballottaggio, sia contro Trombetta che contro Velardi

Doman, lunedì, i dati analitici del sondaggio.