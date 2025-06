MARCIANISE. Intrappolata e assetata: la triste prigionia di Nairobi, salvata dai Carabinieri

Denunciato il proprietario

MARCIANISE – Un cane di razza American Staffordshire Terrier, chiamato “Nairobi”, è stato trovato in condizioni precarie dai carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa. L’animale era rinchiuso in uno spazio angusto di circa un metro per un metro e mezzo, dove a stento riusciva a muoversi. Quando i militari si sono avvicinati, allertati dai lamenti dell’animale, lo hanno scoperto con il muso incastrato tra le maglie di una rete metallica.

All’interno della minuscola area in cui era confinato, sono state trovate solo due ciotole, una delle quali conteneva una quantità d’acqua insufficiente. Utilizzando il microchip identificativo del cane, i carabinieri sono riusciti a risalire al padrone, un uomo di 47 anni residente a Marcianise. L’individuo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di maltrattamento di animali. Le autorità gli hanno inoltre ordinato di trasferire l’animale in un ambiente adeguato al suo benessere.