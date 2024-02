MARCIANISE. L’ultimo dei romantici: un cartellone 6×3 per dichiarare il proprio amore

Un gesto plateale che non è passato inosservato

MARCIANISE – Quanto sarà costato al romanticone (o romanticona?) che ha comprato lo spazio di un cartellone pubblicitario dalla dimensione di 6 metri × 3 dichiarare il proprio amore alla sua dolce metà?

“Sì…ma io di più!” è il messaggio comparso in via Leonardo da Vinci, davanti all’ex stabilimento Gte, qualche giorno fa, con ogni probabilità in occasione dei festeggiamenti di San Valentino. Il “Ti amo” è implicito e sotteso.

