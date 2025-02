MARCIANISE. Raid incendiario al supermercato dell’imprenditore Magno, trovate tracce di benzina: un episodio analogo due anni fa

A lanciare l’allarme sono stati i residenti del condominio dove si trova il supermercato, che hanno avvertito

il fumo e l’odore acre provenienti dal locale. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia locale i quali non escludono alcuna pista da quella della concorrenza a un gesto legalo alla criminalità organizzata

MARCIANISE – Sembrerebbe essere di origine dolosa il rogo che nella notte tra venerdì e sabato ha colpito l il Supermercato Etè di via Nicola Gaglione a Marcianise, di proprietà dell’imprenditore Pasquale Magno. La dinamica dell’incendio ha fatto insospettire i carabinieri della compagnia di Marcianise.



Tracce di benzina, infatti, sono state rinvenute sul posto. I carabinieri della Compagnia locale, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, sia dell’esercizio commerciale che delle strade limitrofe, al fine di identificare gli autori del gesto, non escludono alcuna pista, da quella che porta a connessioni con possibili motivi concorrenziali o a gesti legati alla criminalità organizzata.



Non si tratta di un episodio isolato: nell’ottobre 2023, infatti, un altro supermercato del gruppo Magno, Euromarket One di via Evangelista, era stato teatro di un incendio.