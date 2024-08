MARCIANISE. Scontro auto-moto: centauro in ospedale

Questa notte poco dopo l’una tra via da Vinci e via XXIV Maggio

MARCIANISE – Incidente, questa notte poco dopo l’una, tra via da Vinci e via XXIV Maggio a Marcianise. Un ragazzo di 30 anni è rimasto ferito a seguito di un sinistro in sella alla sua moto. Il giovane è stato sbalzato dopo un urto tra la moto sulla quale viaggiava e un’auto impegnata in una manovra provocando la caduta del motociclista. Ad avere la peggio il centauro trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.