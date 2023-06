MARCIANISE. Schianto tra due auto alla stazione. 32ENNE GRAVEMENTE FERITA

Sul posto gli agenti della polizia municipale impegnati nei rilievi del caso

MARCIANISE – Scontro tra due auto nell’area parcheggio, in via Lucania, della stazione ferroviaria di Marcianise.

Erano da poco passate le 14.30 quando, un Fiat 500, guidata da una ragazza di 32 anni di Capodrise, ed una Opel Mokka con alla guida un 24enne di Marcianise, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, si sono scontrate. L’impatto è avvenuto tra la parte anteriore della Mokka e il retro della Fiat.

La 32enne alla guida della Fiat 500 è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Aversa; ferito, seppur in modo più lieve, anche il conducente dell’Opel Mokka.