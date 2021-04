Maresciallo della Finanza in pensione muore dopo un drammatico incidente stradale

ROCCAROMANA – Raffaele D.A. 61 anni di Aversa, maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, è morto dopo un drammatico incidente stradale avvenuto a Roccaromana nei pressi del cimitero. Viaggiava su una Smart della quale ha perso il controllo per finire contro la scarpata. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo. I passanti hanno allertato i soccorsi ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. La salma sarà sottoposta ad autopsia nell’istituto di medicina legale di Caserta.