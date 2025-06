Maria Quarracino: cent’anni di vita tra il Cilento e la provincia di Caserta

Un secolo di vita vissuta con ottimismo e dedizione. La centenaria, cugina del Cardinale che indicò Papa Francesco, festeggiata da tutto il paese

MACERATA CAMPANIA /PORTICO – Maria Quarracino ha spento ieri cento candeline, circondata dall’affetto di un’intera comunità. Nata il 10 giugno 1925, questa donna dall’energia contagiosa porta con sé un secolo di storia italiana e mondiale.

La sua vita si è snodata tra il Cilento, dove vive tuttora a Centola, e la provincia di Caserta, dove ha trascorso la giovinezza a Macerata Campania insieme ai fratelli. Sua sorella Elena, che ancora vive a Portico di Caserta, ha anch’essa una veneranda età: 94 annj.

Un legame familiare la connette alla grande Storia: è cugina di primo grado del compianto Cardinale Antonio Quarracino, Primate di Buenos Aires, che, prima di morire, indicò come successore il Cardinale Bergoglio, divenuto Papa Francesco.

Sposata con Stanziola D’Angelo Antonio, Maria è stata una maestra stimata e una madre devota di Giovannino e Rosanella. La sua cucina cilentana è leggendaria nel paese, così come il suo carattere solare che, anche a cent’anni, non conosce il pessimismo.

“È sempre stata così, con il sorriso e una battuta pronta”, raccontano i compaesani che ieri l’hanno festeggiata insieme al sindaco e all’amministrazione comunale. Una testimone del Novecento che guarda ancora al futuro con quella dose di ironia che l’ha accompagnata per un intero secolo.