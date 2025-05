Marianna muore a soli 6 anni dopo una notte in ospedale: la Procura sequestra le cartelle cliniche

Il malore ieri sera, la corsa disperata all’ospedale di Marcianise dove i medici hanno ritenuto opportuno il ricovero. Questa mattina all’alba il suo cuoricino ha smesso di battere

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN FELICE A CANCELLO – La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’indagine sulla tragica morte di Marianna A., la bambina di appena 6 anni deceduta all’alba di oggi, intorno alle ore 4:00, presso l’ospedale di Marcianise, dove era stata ricoverata dopo un malore improvviso.

Il sostituto procuratore Anna Ida Capone, titolare del fascicolo, ha affidato le indagini al commissariato di Marcianise e ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche relative al ricovero della piccola nei due presidi ospedalieri coinvolti: l’ospedale di Marcianise e l’ospedale Monaldi di Napoli, dove la bambina risultava già in cura.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso della serata di ieri, 17 maggio, Marianna ha cominciato a sentirsi male, accusando dolori e malesseri. I genitori, preoccupati per il peggioramento delle condizioni, l’hanno trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale di Marcianise. I medici hanno deciso di trattenerla in osservazione per la notte.

Alle 4:00 del mattino di oggi, 18 maggio, il suo cuoricino ha smesso di battere.

La salma è stata posta sotto sequestro ed è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia, fondamentale per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità.