Marito violento ferisce la moglie: CONDANNA DEFINITIVA PER 50ENNE CASERTANO

Si tratta di un caso in cui a decidere, in qualità di corte di primo grado, è stato il giudice di pace

CASERTA – Per alcuni casi previsti dal decreto del 28 agosto del 2000, il giudice di pace può occuparsi anche della materia penale.

Uno dei reati sul quale ha competenza è quello di lesioni personali.

Ed è proprio con questo capo di imputazione che un 50enne casertano è stato condannato in primo grado, per lesioni nei confronti della moglie, sentenza emessa dal giudice di pace di Carinola e poi, successivamente, in qualità di corte di secondo grado, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

In

caso di condanna, però, il giudice di pace non applica pene detentive, bensì pecuniarie o, nei casi più gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.

P.A., a seguito della condanna e della conferma della pena, ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo, tra i vari motivi di doglianza, che il giudice di pace non potesse decidere sulla materia.

Ma i giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione hanno ritenuto inammissibile il ricorso e hanno reso definitiva la condanna per il cinquantenne.