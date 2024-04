Martedì 30 aprile l’assemblea provinciale di Coldiretti Caserta: “Celebriamo i primi 80 anni della più grande associazione italiana degli agricoltori”

CASERTA – Tremila soci, 52 sezioni e 13 uffici di zona. Sono questi i numeri di Coldiretti Caserta, la capillare federazione degli agricoltori che nella location dell’hotel Plaza di via Lamberti, a Caserta, celebrerà la sua assemblea provinciale alle ore 10 di martedì 30 aprile.

Un grande momento di unione per la federazione guidata dal presidente Enrico Amico che darà il saluto alle centinaia di iscritti che saranno presenti all’assemblea.

L’evento di martedì sarà anche il momento in cui l’organizzazione nazionale festeggia l’ottantesimo compleanno della nascita di Coldiretti, fondata da Paolo Bonomi nel 1944. Ottant’anni in difesa degli agricoltori, come dimostra la recente vicenda Parmalat/Lactalis che proprio a Caserta ha visto la sua genesi, fino ad arrivare alla maxi multa per pratiche sleali emessa dall’Ispettorato del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, dopo che la società ha violato il decreto legislativo n.198 dell’8 novembre 2021, fortemente voluto dalla Coldiretti per tutelare gli agricoltori e gli allevamenti nella filiera.

Ottant’anni di rappresentanza e assistenza agli agricoltori che la federazione di Caserta vuole continuare a portare avanti: “Celebriamo i primi 80 anni di Coldiretti, raccontando cosa abbiamo fatto e, soprattutto, gli obiettivi dell’associazione in Italia e sui tavoli europei“, ha detto il presidente Enrico Amico di Coldiretti Caserta.

Grande attesa per l’appuntamento di martedì prossimo, con già centinaia di adesioni e diversi pullman pronti a partire dalle varie aree della provincia.