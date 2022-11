Maxi blitz dei carabinieri nelle case popolari: sequestrata droga pronta alla vendita

Almeno una ventina di carabinieri hanno perquisito decine di abitazioni, utilizzando anche le unità cinofile. Sequestrati circa 30 grammi tra cocaina, hashish e marijuana.

SAN FELICE A CANCELLO Il Norm dei carabinieri di Maddaloni ha messo in atto, nel pomeriggio di ieri, una maxi operazione nelle case popolari di via Fosse, storico covo di pregiudicati. Almeno una ventina di carabinieri hanno perquisito decine di abitazioni, utilizzando anche le unità cinofile. Sono state sequestrate dosi di droga, già pronte per la vendita, una trentina di grammi, circa, tra cocaina, hashish e marijuana.