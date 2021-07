MAXI INCENDIO nella zona Asi. Al via i test sull’aria

Nella serata di ieri, intorno alle 19, è scoppiato un incendio che ha coinvolto la ditta CIDA s.r.l. (produzione di cialde di caffè) sita nella zona ASI del comune di San Marco Evangelista. I tecnici ARPAC sono intervenuti intorno alle 23, dopo essere stati chiamati dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. L’incendio era ancora in corso con un’alta colonna di fumo con marcato

effetto camino legato anche alle condizioni meteo. Sono state effettuate attività di misura e di campionamento preliminari compatibilmente con le condizioni di sicurezza, i cui esiti saranno pubblicati appena disponibili. Stamattina è in corso di installazione il campionatore ad alto volume per il campionamento di diossine e furani nell’aria. È prevista anche l’installazione durante la giornata di un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria.