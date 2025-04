Messa in suffragio dei carabinieri caduti in Campania

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Questa mattina, in San Cipriano d’Aversa, presso la sede della Polisportiva Capasso, di via Acquaro, è stata celebrata da Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (NA) e socio dell’A.N.C., una Santa Messa in suffragio dei carabinieri della Campania caduti in servizio.

All’evento, organizzato dall’Ispettore Regionale A.N.C. Gen. C.A. Domenico Cagnazzo e dal Sindaco di San Cipriano d’Aversa, hanno preso parte il Comandante della Legione Carabinieri Campania Gen. D. Canio Giuseppe la Gala, il Comandante Provinciale di Caserta, Col. Manuel Scarso, il Comandante del Gruppo di Aversa, Ten. Col. Pasquale Sasso Iovene, una rappresentanza dei militari della Provincia tra cui gli ufficiali al comando dei reparti territorialmente competenti.

Presenti alla funzione religiosa anche gli alunni di 4 scuole superiori provenienti dai comuni di San Cipriano d’Aversa, Casal di Principe e Castel Volturno nonchè il Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino (SA), gemellato con il comune ospite e una rappresentanza dell’Arma in congedo (ANC).

Al termine della celebrazione eucaristica, i numerosi partecipanti si sono spostati all’esterno della struttura sportiva dove il sindaco di San Cipriano Picentino e la signora Vittoria Iannotti, vedova della M.O.V.M. App. SC. Tiziano Della Ratta, hanno scoperto una targa commemorativa di tutti i carabinieri caduti in Campania donata dal Comune di San Cipriano d’Aversa.

Ha preso quindi la parola il Comandante della Legione Carabinieri Campania che, nel salutare i presenti ha rimarcato i concetti di legalità e vicinanza dei carabinieri alla popolazione nonché il ruolo sociale e la necessità di intervenire incisivamente nel quotidiano per migliorare la realtà che ci circonda. Ad una domanda posta da uno dei numerosi studenti presenti su come un carabiniere possa conciliare il proprio lavoro con l’essere genitore il Generale La Gala ha risposto che ogni militare dell’Arma ha due famiglie, quella di origine e quella composta dalla collettività verso la quale esercita la propria missione e che è proprio la famiglia di origine, con il suo supporto nel quotidiano, che rende possibile l’impegno dallo profuso.